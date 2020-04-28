Bu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldü: Hemen telefona sarıldılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaklaşık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

Işıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.