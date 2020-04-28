28.04.2020 - 22:46 | | İHA
Bu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldü: Hemen telefona sarıldılar
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaklaşık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.
Işıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.