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28.04.2020 - 22:46 | | İHA

Bu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldü: Hemen telefona sarıldılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında görülen sıralı ışıklar heyecana neden oldu.

Bu kez Şanlıurfa! 5 dakika boyunca görüldü: Hemen telefona sarıldılar

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesi semalarında gece saatlerinde sıralı ışıklar görüldü. Işıkları gören vatandaşlar, büyük bir heyecan yaşadı. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar o anları kaydetti. Yaklaşık 5 dakika boyunca Siverek semalarında görülen ışıklar daha sonra gözden kayboldu.

Işıkların ABD’ye ait bir şirketin internet uydu takım yıldızları olduğu tahmin ediliyor.

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