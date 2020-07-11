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11.07.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

‘Bu masa Bakan bey için rezerve’

Türkiye’de 1 Haziran’dan itibaren yeni tedbirlerle açılan kafeler, müşterilerini sosyal mesafe kurallarına göre ağırlıyor.

‘Bu masa Bakan bey için rezerve’
GÖKHAN KAM İstanbul

Kadıköy Fenerbahçe’de bulunan Sole Mio Kafe da müşteriler arasında sosyal mesafeyi sağlamak için ilginç bir yönteme başvurdu. Kafede bazı masalar boş bırakıldı, üzerine de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın illüstrasyon resminin bulunduğu “Bu masayı sağlığınız için ben rezerve ettim. Lütfen oturmayınız” yazılı uyarı yazıları kondu. Kafe işletmecisi Aytaç Doğan sosyal medyada da çok konuşulan yöntemle ilgili “Müşterilerimizi kırmadan mizahi bir dille sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri için uyarmak istedik. Bunu başardık da.

‘Bu masa Bakan bey için rezerve’

Müşterilerimizin hoşuna gidiyor. Bakıp gülüyorlar. Sonra fotoğrafını çekip sosyal medya hesaplarında paylaşıyorlar. Bakanımızın uyarılarına uyarak bazı masalarımızı bakanımız için rezerve ettik. Bakan bey için rezerve ettiğimiz yere kimse oturamıyor. Bakanımızı burada da ağırlamak isteriz” dedi.

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