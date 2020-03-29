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29.03.2020 - 12:51 | | İHA

Bu sabah dehşeti yaşadı! Araç sürüklenince lastikleri fırladı

İstanbul Esenler Aksaray istikametinde kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen aracın lastikleri fırladı.

Bu sabah dehşeti yaşadı! Araç sürüklenince lastikleri fırladı

Kaza, saat 10.30 sıralarında Esenler Aksaray istikameti O-100 Karayolunda gerçekleşti. İstanbul’da akşam saatlerinden itibaren etkili yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda 34 CBE 814 plakalı aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın sürücü önce yol kenarındaki çalılara ve duvara çarptı. Ardından da yaklaşık 100 metre sürüklenerek durabildi. Sürüklenmenin etkisiyle lastiklerin bir kısmı yandı bir kısmı da araçtan fırlayarak yola savruldu. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazanın gerçekleştiği yolda kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Çekicinin aracı kaldırmasından sonra trafik normale döndü.

 

 

 

Manisa'da 4.1 büyüklüğünde depremManisa'nın Akhisar ilçesinde saat 08.56'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 08.56 olarak açıklanırken derinliği 7.04 km olarak kaydedildi.
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