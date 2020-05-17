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17.05.2020 - 09:06 | | AA/İHA

Bu sabah İstanbul! Kısıtlamadan muaf vatandaşlar yollara düştü

Corona virüs tedbirleri kapsamında 15 ilde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonucu İstanbul'da D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yolların boş kaldığı görüldü. Kısıtlamadan muaf bazı vatandaşlar, Cevizlibağ mevkisinde toplu taşıma araçlarını kullanarak görevlerine gitti.

Bu sabah İstanbul! Kısıtlamadan muaf vatandaşlar yollara düştü
Bu sabah İstanbul!
Bu sabah İstanbul!
Bu sabah İstanbul!
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Corona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. Yola çıkan araçların D-100 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği ve yolun tek şeride düşürüldüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 6'lara kadar düştü.

 

 

 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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