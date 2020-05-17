Bu sabah İstanbul! Kısıtlamadan muaf vatandaşlar yollara düştü

Corona virüsle mücadele kapsamında 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması başladı. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar boş kaldı. İstanbul'da nedeniyle hafta içi yoğunluk yaşanan D-100 Karayolu ve 15 Temmuz Şehitler köprüsü boş kaldı. Yola çıkan araçların D-100 Karayolunun belirli noktalarında ve köprü girişinde polis kontrolünde ilerlediği ve yolun tek şeride düşürüldüğü görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasında sabah 08.05 itibariyle yoğunluk yüzde 6'lara kadar düştü.