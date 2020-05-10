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10.05.2020 - 09:22 | | DHA

Bu sabah TEM'de feci kaza! Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

İstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Bu sabah TEM'de feci kaza!
Bu sabah TEM'de feci kaza!
Bu sabah TEM'de feci kaza!
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Kaza saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine giden Sinan Uzun (35) yönetimindeki 34 VK 3362 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyer ile trafik levhasına çarptı. İhbar üzerine olay yerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri çağrıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içerinde sıkışan Sinan Uzun'u kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücü otomobilden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Sinan Uzun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya karışan otomobil Büyükşehir Belediyesine ait vinçle bulunduğu yerden kaldırıldı.

 

TEM Otoyolu'nda feci kaza! Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardıİstanbul Küçükçekmece TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, bariyer ile trafik levhasına çarptı. Kazada otomobil içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
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