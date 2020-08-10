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10.08.2020 - 10:22 | | DHA

Bu sefer tersi oldu! Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

İstanbul Beyoğlu'nda yolun karşısına geçmek isteyen kişi otobüse çarptı. Otobüsün altında kalmaktan son anda kurtulan kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü "Bu sefer tersi oldu. Yaya otobüse çarptı. Ben ona vurmadım" dedi.

Bu sefer tersi oldu! Beyoğlu'nda yaya otobüse çarptı

Kaza, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarlabaşı'ndan yolun karşısına geçmek isteyen kişi, Gaziosmanpaşa-Taksim seferini yapan otobüse çarptı. Otobüsün sağ ön tekerinin altında kalmaktan son anda kurtulan kişi yola savruldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansa alınarak Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görgü tanığı Haydar Bozyiğit "Otobüs yolcularını indirdi. Taksim istikametine giderken yol kenarındaki kişi, otobüsün yan tekerine çarparak yere düştü" dedi.

"YAYA BANA ÇARPTI"

Yayanın kendisine çarptığını söyleyen otobüs şoförü Dursun Yılmaz "Bu sefer tersi oldu. Yaya bana çarptı. Zaten sağ ön janttan vurdu. Ben ona vurmadım" dedi.

TEHLİKELİ GEÇİŞ

Tarlabaşı üzerinde yaşanan kazaya ve tehlikeli olmasına rağmen vatandaşlar cadde üzerinden yolun karşısına geçmeye devam etti. Bazı araçlar yolun karşısına geçen yayalara yol verirken bazıları da durmayarak yollarına devam etti.

İstanbul'un orta yerindeki tarihi kilise kalıntılarının içler acısı haliİSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasının hemen karşısında bulunan Doğu Roma İmparatorluğu döneminden kalma tarihi Aziz Polieuktos Kilisesi'nin kalıntıları her geçen gün zarar görüyor. Kilise kalıntılarının etrafı tellerle çevrilse de telleri kesip içeri giren bazı kişiler kalıntıların arasına derme çatma çadırlar kurdu. Ayrıca tarihi kilisenin kalıntıları çöplerle doldu.
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