‘Bu ürün Kovid-19’dan koruyor’

Prof. Dr. Önal, Kovid-19’a karşı bağışıklık kazandıran “Quermax” adını verdiği yeni bir besin takviyesi geliştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan gıda takviyesi olarak kullanıma sunulmak üzere gerekli izinleri alınarak seri üretimine başlanan Quermax ile ilgili konuşan Prof. Dr. Önal şunları anlattı:

“Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde etik kurulu onayı sonrası yapılan klinik çalışmada, Kovid-19 bulaşma riski yüksek birimlerde çalışan 71 sağlık çalışanına Quersetin ve C Vitamini (QC) iki bölünmüş dozda koruyucu olarak başlandı. Aynı risk grubuna sahip herhangi bir takviye kullanmayan 42 sağlık çalışanından kontrol grubunu oluşturdu. 120 günlük izlem süresi içerisinde QC grubundaki 71 sağlık çalışanından bir tanesi, kontrol grubunda yer alan 42 sağlık çalışanından dokuz tanesi Kovid-19 enfeksiyonu geçirdi. Quersetin kullanan bir katılımcı sessiz enfeksiyon şeklinde asemptomatik geçirirken, diğerleri semptomatik olarak evde 15 gün süre ile izlendi. Sonuç olarak bu bulgular QC takviyesinin düzenli kullanımının kovid-19 enfeksiyonuna karşı koruyucu olduğunu anlamlı olarak ortaya koymuştur. Çalışmanın preprint hali dünyanın önemli dergilerinden birisi olan Lancet’te yayımlandı.”

Seri üretime başlandı

“Quersetinin Kovid-19 virüsünün hücreye tutunmasını önlediği, bağışık yanıtını dengelenmesi ile sitokin fırtınası riskinin azaldığı, damar iç duvarını onardığı, damarları genişlettiği ve pıhtı oluşumunu zorlaştırdığı düşünülmektedir. Quersetin koronavirüs ailedeki diğer virüslere karşı 2004 ve 2012 yıllarında test edilmiş ve korona virüslerin hücrelere girişini engellediği gösterilmiştir. Quersetin ve Vitamin C etken maddeleriyle yeniden sentezlenen ‘Quermax’ adlı ürün için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan öncelikle gıda takviyesi olarak kullanıma sunulmak üzere gerekli izinler alındı ve seri üretime geçildi. Kullanıma hazır. Etkinliği artırılmış bir diğer formül için de Sağlık Bakanlığı’na ilaç başvurusu yapılması için gerekli hazırlıklara başlandı.”





Ciddi yan etkisi yok

“Uzun süreli kullanımında ciddi herhangi bir yan etkisi bulunmayıp gebeler, emziren anneler, aktif meme kanseri veya aktif böbrek hastalığı bulunan kişiler için kullanımı uygun değil.”