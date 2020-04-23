Bucak Ne Demek? TDK'ya Göre Bucaklı, Bucaksız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Bucak kelimesi köken itibari ile Türkçe bir kelimedir. Dilimizde sıklıkla kullanılır. Bucak kelimesinin anlamı kenar, köşe, yer anlamına gelmektedir. Ayrıca bucak kelimesi ülkemizde Burdur iline bağlı bir ilçenin de adıdır.

Bucak Ne Demek?

Bucak kelimesinin kısaca kelime anlamı nedir sorusu çok sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Bucak kelime anlamı itibari ile birkaç anlam barındırmaktadır. Bucak kelimesinin anlamı kenar veya köşe demektir. Ayrıca başka bir anlam daha barındırmaktadır. İlçelerin yönetildiği her bölümünden birine bucak denir. Diğer bir adıyla nahiye demektir.

Bucak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Bucak kelimesi TDK sözlüğünde anlamını bulmak mümkündür. Bucak ne demek ve sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

1) Kenar, köşe, yer

2) İlçelerin bir müdürle yönetilen bölümlerinden biri, nahiye

3) Burdur iline bağlı bir ilçe