MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bucak Ne Demek? TDK'ya Göre Bucaklı, Bucaksız Kelimelerinin Anlamı Nedir?
ABONE OL
23.04.2020 - 17:23 |

Bucak Ne Demek? TDK'ya Göre Bucaklı, Bucaksız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Birçok anlama gelen bucak kelimesi ülkemizde değişik şekillerde kullanılmaktadır. Pek çok kişi bu kelimenin anlamını merak etmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünden anlamını bulmak mümkündür. Peki Bucak ne demek? TDK'ya göre bucaklı, bucaksız kelimelerinin anlamı nedir? Bu konuyu sizler için derledik.

Bucak Ne Demek? TDK'ya Göre Bucaklı, Bucaksız Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Bucak kelimesi köken itibari ile Türkçe bir kelimedir. Dilimizde sıklıkla kullanılır. Bucak kelimesinin anlamı kenar, köşe, yer anlamına gelmektedir. Ayrıca bucak kelimesi ülkemizde Burdur iline bağlı bir ilçenin de adıdır. 

Bucak Ne Demek?

Bucak kelimesinin kısaca kelime anlamı nedir sorusu çok sıklıkla sorulan sorulardan birisidir. Bucak kelime anlamı itibari ile birkaç anlam barındırmaktadır. Bucak kelimesinin anlamı kenar veya köşe demektir. Ayrıca başka bir anlam daha barındırmaktadır. İlçelerin yönetildiği her bölümünden birine bucak denir. Diğer bir adıyla nahiye demektir.

 

 Bucak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

 

 Bucak kelimesi TDK sözlüğünde anlamını bulmak mümkündür. Bucak ne demek ve sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

 

 1) Kenar, köşe, yer

 2) İlçelerin bir müdürle yönetilen bölümlerinden biri, nahiye

 3) Burdur iline bağlı bir ilçe

Önce fotokapana sonra jandarmaya suçüstü yakalandıAntalya'da birinci derecede arkeolojik sit alanında kazı yapan şüpheliler, orman işletmesinin fotokapanından kaçamadı. Orman işletmesi görevlilerinin fotokapanda görerek ihbarda bulunduğu defineciler, kazı yaptıkları sırada İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince suçüstü yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toprak yüklü kamyon bir anda devrildi!

Toprak yüklü kamyon bir anda devrildi!

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda MFÖ konseri

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda MFÖ konseri

Sıradaki Haber