Bugün (19 Şubat) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji açıkladı: İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM (19 ŞUBAT ÇARŞAMBA)



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güneydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara’nın güneyi ile Kuzey Ege’de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yüksek kesimlerinin dik yamaçları ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsünün bulunduğu yerlerde çığ tehlikesi bulunmaktadır.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle doğu ve kuzeydoğu, batı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



UYARILAR ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinin dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü olan yerlerinde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



İSTANBUL 4°C, 13°C Parçalı ve az bulutlu



ANKARA -1°C, 12°C Parçalı ve az bulutlu



İZMİR 6°C, 17°C Parçalı ve az bulutlu