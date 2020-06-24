Bugün (24 Haziran) koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Corona virüs ölü sayısı kaç oldu?

Corona virüsü vaka ve ölü sayısı aramaları haziran ayı itibarıyla tekrar yükselişe geçti. Artan vaka ve ölü sayıları yurttaşları tedirgin ederken 'Koronavirüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu?' soruları sık sık soruluyor.

24 HAZİRAN KOROBAVİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI MI?

24 Haziran koronavirüs vaka ve ölü sayısı açıklandı. Bugün yapılan Bilim Kurulu toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettim Koca açıklamalarda bulundu. Bugünkü vaka sayısı bin 492 lurken ölü sayısı ise 24 oldu.





Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bugünkü hayatımız tedbirlere bağlı kalarak planlarımızı uygulayacağımız bir hayattır.

Bu yaz günlerinin aydınlık günler olacağı konusunda güçlü gerekçelerimiz var.

Bazı kontrol mekanizmalarını bir süre daha sıkı tutmaya mecburuz.

Tedbire daha az ihtiyaç duyulacak dönemi, şimdi uyguladığımız tedbirlerle hazırlıyoruz.

Koronavirüsün oldukça zor, pek çok bilinmezi beraberinde getirdiği bir dönemini aştığımız konusunda bir iyimserlik içindeyiz.

Ağız ve burun yoluyla bulaşan bu virüs evimizin dışında başka insanlarla bir arada bulunduğumuz ortamlarda koruyucu maske kullanmamızı zorunlu kılıyor.

Maske kullanmamak kişisel hukukun ihlalidir.

Bankta, denize karşı yalnız oturuyorsak elbette maske gerekli değildir.

Maske tüm Türkiye'de ortak sorumluluğumuzdur.

Sokağa çıkma kısıtlamasının önemi neyse bugün aynı önemi ve maske mesafe taşıyor.

Maske kullanmak bu havalarda kolay değil. Lütfen sıcaklara yenilmeyelim.

Yılın ilk aylarında kabul gören tahminler corona virüsün daha çok kışın etkili olacağını öne sürüyordu. Virüsün yayılma hızında azalma olmamıştır. Yaz boyu dikkati elden bırakmamanızı istirham ediyorum.

Büyüklerimiz ve kronik hastalığı olanlar hala risk grubundadır. Konunun ciddiyeti unutulup tedbirler aksatılmamalı.

Pandemi boyunca toplumsal sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmekle kalmadınız örnek oldunuz.

Sınava uygun şartların hazırlanması konusunda bizler elimizden geleni yaptık.

Bilim Kurulumuz sınav tedbir rehberi hazırladı.

Bugün itibariyle bizim de belirtmekte fayda gördüğümüz hususlar var.

Okul girişlerindeki yığılmalarda ailelerin etkili olduğunu biliyorsunuz. Gençlere iştirak edecek aileler olursa kendilerinden sınav merkezinin biraz uzağında beklemelerini rica ediyoruz.

Sınav tarihi üzerinde yaşadığımız şartların sonucu olarak bazı gündemler oluştu.

Hepimiz sizlerin yaşadığı sınavları yaşamış kişiler olarak duygularınızı çok iyi anlıyoruz.

Salgın hastalık söz konusunda olduğun bir ay iki ay sonrasını öngörmek çok zordur.

Sınavın ertelenmesi durumunda risk bugünden daha çok büyük olabilirdi.

GÜNLÜK CORONA VİRÜS TABLOSU

Bugünkü vaka sayısı 1492.

Son dakika... Türkiyede 2. dalga mı yaşanıyor Virüs yazın etkili olacak mı Bakan Koca tek tek açıkladı

İKİNCİ DALGA

İkinci dalgayı yaşamadığımızı rahat söyleyebiliriz. Birinci dalganın etkilerini görüyoruz. Özellikle bu dönemde bazı bölgelerimizde vaka sayılarının daha arttığını görüyoruz. Daha öncesine göre de bu vaka sayılarımızın artışına rağmen yoğun bakıma giren hastamız giderek azaldığını görmüş oluyoruz.

16 Mart öncesinde vefat edenlerin yaş ortalaması 71 iken şu anda 74 oldu