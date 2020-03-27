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27.03.2020 - 00:02 |

Bugün (26 Mart) Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 26 Mart Perşembe günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı güncel sayılar...

Bugün (26 Mart) Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan canlı açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?

TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (26 MART)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama:

Test sayımız dün 5.035’ti. BUGÜN 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75’e, hasta sayımız 3.629’a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.

ACI HABER: 75. CAN KAYBI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüsle mücadele ile ilgili ölü sayısının 75'e ulaştığını açıkladı.

TÜRKİYE'DE SON DURUM: Toplam vaka: 3.629, can kaybı 75...


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan corona virüse karşı tüm ülkelere ortak mücadele çağrısıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile tüm ülkelerin ortak mücadele yürütmesi gerektiğini bildirdi.
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