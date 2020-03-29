Bugün (29 Mart) Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?



TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (28 MART)



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:

TOPLAM TEST SAYISI: 55.464



TOPLAM VAKA SAYISI: 7402



TOPLAM CAN KAYBI: 108



29 MART (BUGÜN) NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam 20:00 gibi yeni sayıları paylaşması bekleniyor.