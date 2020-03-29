29.03.2020 - 18:11 |
Bugün (29 Mart) Türkiye'de Corona Virüs vaka (ölüm) sayısı kaça yükseldi? - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman saat kaçta açıklayacak?
Dünyanın birçok ülkesinde görüldükten sonra Türkiye'ye de sıçrayan Corona Virüsü ile ilgili meraklı araştırmalar devam ediyor. Yurdumuzun dört bir yanındaki vatandaşımız, ülkemizde çıkan virüsün hangi ilde görüldüğünü araştırıyor. Konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca gün be gün açıklıyor. İşte 29 Mart Pazar günü itibariyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması öncesi güncel sayılar...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Corona Virüsü ile ilgili son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor... Milyonlarca vatandaşımızı yakından ilgilendiren konuyla ilgili Türkiye'de Corona Virüs vaka sayısı ve ölü rakamı merak ediliyor. Peki Corona Virüsü Türkiye'de kaç kişide var, can kaybı kaça yükseldi?
TÜRKİYE'DE VAKA SAYISI KAÇ OLDU? (28 MART)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı:
TOPLAM TEST SAYISI: 55.464
TOPLAM VAKA SAYISI: 7402
TOPLAM CAN KAYBI: 108
29 MART (BUGÜN) NE ZAMAN AÇIKLAMA YAPILACAK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın akşam 20:00 gibi yeni sayıları paylaşması bekleniyor.