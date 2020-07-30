30 Temmuz arefe günü tatil mi? Bugün yarım gün mü, bankalar açık mı? EFT ve havale yapılıyor mu?

Arefe günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Kurban Bayramı yarın başlıyor. Bugün de bayram tatiline dahil mi? Vatandaşlar arefe günü, bankalar, PTT açık mı araştırıyor. Peki, bugün bankalar çalışıyor mu? Arefe günü, EFT havale yapılır mı? İşte merak edilen soruların yanıtı...

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Arefe günü bayram tatili içerisinde sayılıyor. Resmi tatiller arasında sayılan arefe günü çalışma yarım gün oluyor. Öğleden sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma olmuyor.

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI?

Resmi tatil olması nedeniyle bankalar, kamu kurum ve kuruluşları da arefe günü yarım gün çalışıyor.

HAVALE EFT YAPILIYOR MU?

Öğlene kadar havale ve EFT işlemleri yapılıyor. Öğleden sonra yapılacak EFT işlemleri ise bayram sonrası 4 Ağustos Salı günü hesaplara aktarılacak.

BUGÜN PTT AÇIK MI?

Resmi tatil olması sebebiyle PTT de bugün yarım gün çalışıyor.