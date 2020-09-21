Bugün başladı! E-5 karayolunda yoğunluk

Okullarda yüz yüze eğitim, anasınıfı ve ilkokul 1’inci sınıflarda haftada bir gün olacak şekilde bugün başlatılacak. Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımı zorunlu tutulmayacak, yazılı başvuru olmaksızın öğrenciler uzaktan eğitime devam edebilecek.

Okulların açıldığı ilk günde E-5 karayolunda ise yoğunluk yaşandığı görüldü. İBB trafikten alınan bilgilere göre şu an İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 09.03 itibarıyla yüzde 47 civarında seyrediyor.