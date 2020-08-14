Bugün Çeyrek altın ne kadar oldu? Güncel gram, yarım, tam altın fiyatları kaç (para) lira oldu?

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Altın fiyatlarında rekor bir artış yaşanmasından sonra bir düşüş yaşandı. Gram altın, çeyrek altın, yarım ve tam altın fiyatları ile ilgili detaylar merak ediliyor. İşte 13 Ağustos altın fiyatlarındaki son durum...



CÜNEYT PAKSOY'DAN ÇARPICI AÇIKLAMA



Stratejist Cüneyt Paksoy, Türkiye ekonomisi ve piyasaların seyri hakkında oldukça önemli son dakika açıklamalarında bulunarak; "Dolar/TL'de fiyatlamalar normale dönecek" değerlendirmesinde bulundu. Altın fiyatları ile ilgilide açıklamalarda bulunan Paksoy, "Aşı geldi altındaki volatilite düştü. Aşı kalıcı olacaksa virüs ile ilgili fiyatlamada normalleşmeye başlayacaktır. 2085'lere kadar yükseldi. 2150- 2250 ons altında hedefler vardı. An itibarıyla 1980'lere 1960'lara geldi. Ben bir önceki tepe olan 1921'lere doğru bir hareket bekliyorum. Orada bir karar verilecek. Eğer aşı ve aşılar DSÖ tarafından onaylanırsa, pandemiyle ilgili süreç yavaş yavaş yumuşatılmaya başlanırsa altında geri çekilme biraz daha devam edebilir." dedi.

13 AĞUSTOS 2020 ALTIN FİYATLARI

22 Ayar Bilezik Alış fiyatı: 415,95



22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı: 416,57



Gram Altın Alış Fiyatı: 454,55



Gram Altın Satış Fiyatı: 454,67 TL



Çeyrek Altın Alış Fiyatı: 729,14 TL



Çeyrek Altın Satış Fiyatı: 746,20 TL



Yarım Altın Alış Fiyatı: 1.453,73 TL



Yarım Altın Satış Fiyatı:1.492,41 TL



Tam Altın Alış Fiyatı: 3.007,71 TL



Tam Altın Satış Fiyatı: 3.085,22 TL



Altın Ons Alış Fiyatı: 1.931



Altın Ons Satış Fiyatı: 1.931

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