Bugün fırınlar açık mı? Sokağa çıkma yasağında ekmek nasıl alınacak?

Dünyaya yayılan corona virüs salgını nedeniyle geçtiğimiz hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu da uygulanıyor. 29.05.2020 saat 24.00'da başlayan sokağa çıkma yasağı 31.05.2020 saat 24.00'e kadar devam edecek. Sokağa çıkma yasağı süresinde fırınların çalışma durumu merak ediliyor. Peki bugün fırınlar açık mı, sokağa çıkma yasağında ekmek alımı nasıl olacak?

BUGÜN FIRINLAR AÇIK MI?

30 Mayıs Cumartesi yani bugün ve 31 Mayıs Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile buraların sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede fırınlar ile ilgili şu bilgiler yer aldı;

30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır. (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) 30.05.2020 Cumartesi ve 31.05.2020 Pazar günleri vatandaşlarımızın dışarı çıkamadığı saatlerde tatlı satışı yapan iş yerleri sadece eve/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir.

Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, emniyet ve jandarma temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak bir komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle il/ilçe ekmek dağıtım planı yapılacak, plan doğrultusunda il/ilçedeki ekmek üreten iş yerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenecektir. Bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimleri ekmek dağıtımını gerçekleştirebilecektir.