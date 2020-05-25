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25.05.2020 - 07:45 | | İHA- DHA

Bu sabah İstanbul!

Corona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Bu nedenle bayramın ikinci gününde de Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, E-5 karayolu ve Vatan Caddesinin boş kaldığı görüldü. İstinye Sahil'de ise sabahın ilk ışıklarında yunuslar görüldü.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan dünyada ve Türkiye’de etkili olan corona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamadı. Buruk ve sessiz bir havasının yaşandığı bayramın ikinci gününde İstanbul sessizliğe büründü.

DOLUP TAŞAN MEYDANLAR, YOLLAR BOŞ KALDI

Geçtiğimiz bayramlarda dolu olan Barbaros Bulvarı, Beşiktaş Meydanı, Vatan Caddesi ve E-5 Karayolu bu defa boş kaldı. Kısıtlamadan kapsam dışı kalan vatandaşlar ise toplu taşımayı kullanmak için duraklarda bekledi. Durakların boş olduğu vatandaşlarında sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü.
Sahillerde balık tutulmaması için alınan kararlara uymayan bir vatandaşında Sarayburnu Sahilinde balık tuttuğu görüldü.

Bu sabah İstanbul

YUNUSLAR İSTİNYE SAHİL'DE

İstanbul'da deniz trafiğinin azalmasıyla yunuslar sık sık görülmeye başladı. Sabahın ilk ışıklarında yunuslar Sarıyer İstinye Sahil'e geldi. Dans edercesine birbirleriyle yüzen yunuslar, görsel şölen oluşturdu. Çok sayıda martının da yunuslara eşlik edildiği görüldü. 

Bu sabah İstanbul

Bu sabah İstanbul

Bu sabah İstanbul

 

 

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