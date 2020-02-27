Bugün kandil mi? 2020 Regaip Kandili bu gece mi? Diyanet 2020 dini günler takvimi

İslam aleminde mübarek gün gecelerin yanı sıra kandil geceleri ve mübarek aylarda yer alıyor. Üç aylar, İslam aleminde bolluk bereket, rahmet ve mağfiret ayları olarak biliniyor. Üç ayların içerisinde Recep, Şaban, Ramazan ayları yer alıyor. Üç ayların içerisinde yer alan Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi gibi özel gün ve geceler müslümanlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki bugün kandil mi, ne kandili? İşte merak edilen o sorunun yanıtı....

BUGÜN NE KANDİLİ?

27 Şubat 2020 Perşembe günü Regaip Kandili idrak edilecek.

KANDİL NE ZAMAN 2020 TARİHLERİ

27 Şubat 2020 Perşembe Regaip Kandili

21 Mart 2020 Cumartesi Miraç Kandili

7 Nisan 2020 Cuma Berat Kandili

19 Mayıs 2020 Kadir Gecesi

28 Ekim 2020 Çarşamba Mevlid Kandili

REGAİP KANDİLİNDE YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaip gecesi yapılacak ibadetler hakkında ‘’bu gecelerde en fazla yapmamız gereken hususlardan birisi ibadet, birisi tövbe ve bir diğeri de duadır’’ açıklamasını yapmıştı. Ayrıca Erbaş, ibadet; yaratılanın, yaratanına sevgi ve saygı ile boyun eğmesidir. İbadet kavramının temel olarak; “bağlanmak”, “boyun eğip itaat etmek” ve “kulluk etmek” gibi üç önemli boyutu bulunmaktadır” diyerek ibadetin önemine de vurguladı.

Duanın öneminin altını çizen Başkan Erbaş şunları söyledi:

“Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geri çevrilmez. Onlar Recep'in ilk cuma gecesi, yani bu geceye işaret ediyor Peygamber Efendimiz. Şaban ayının ortasında bulunan gece, Berat Gecesi’, üçüncüsü, cuma gecesi, dördüncüsü Ramazan Bayramı ve beşincisi de Kurban Bayramı Geceleridir.”