Bugün kandil mi, ne kandili? 2020 Kandil ve dini günler takvimi

Bugün kandil mi sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan mübarek üç ayların içerisinde yer aldığımız şu günlerde vatandaşların büyük bölümü corona virüs nedeniyle hayatlarını evde devam ediyor. Evde bol bol Kur-ı Kerim okumaya ve ibadet etmeye zamanı olan müslümanlar Recep ayı içerisinde eda ettiğimiz Regaip ve Miraç Kandili gecelerinin ardından bu gece, kandil mi ne kandili sorusuna yanıt aramaya devam ediyor?

BUGÜN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

Şaban ayı içerisinde yer aldığımız bu özel günün gecesi Berat Kandili olarak eda edilecek. Gündüz kılınan beş vakit namaza ek akşam saatlerinde kaza ve nafile namazlar, Kuran-ı Kerim evlerde okunacak.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020