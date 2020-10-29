29.10.2020 - 07:38 |
Bugün kargolar açık mı, kargo dağıtımı var mı? Bugün kargoya verilen ürün ne zaman gelir? (29 Ekim 2020)
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor. Yurdun dört bir yanında coşkuyla kutlanan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda vatandaşların bir takım merak ettiği konular var. Geçtiğimiz günlerde sipariş veren veya bugün sipariş vermek isteyenler kargolar açık mı sorguluyor. Aynı zamanda bugün kargo dağıtımı var mı arayışına geçenler, Bugün kargoya verilen ürün ne zaman gelir? sorusuna da cevap arıyor. İşte kargo şirketleri hakkında merak edilenler...
Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olmasından dolayı vatandaşlar meraklandı. Resmi tatiller arasına giren 29 ekim gününde kargo şirketleri çalışıyor mu? Bugün kargolar açık mı, kargo dağıtımı var mı? Bugün kargoya verilen ürün ne zaman gelir? İşte 29 Ekim gününe ait kargo şirketleri hakkında bilinenler...
BUGÜN KARGOLAR AÇIK MI, KARGO DAĞITIMI VAR MI?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil olmasından dolayı kargo şirketleri tam gün kapalı olacak.
BUGÜN KARGOYA VERİLEN ÜRÜN NE ZAMAN GELİR?
Bugün kargoya verilen ürün, verdiğiniz şirketin yoğunluk durumuna göre 30 Ekim Ekim Cuma günü işleme girecektir. Kargo takip numaranız ile birlikte, kargo internet sitesi üzerinden ürünün durumunu öğrenebilirsiniz.
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