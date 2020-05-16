Bugün marketler kapalı mı açık mı? 16 Mayıs yasakta marketler açık olacak mı?

15 ilde uygulanan olan sokağa çıkma yasağı gece başladı. Sokağa çıkma yasağı 19.05.2020 tarihi saat 24.00'a kadar devam edecek. Yasakta marketlerin açık olup olmadığı ise merak ediliyor. Sokağa çıkma yasağı genelgesinde ise açık olacak işyeri ve kurumlar yer aldı.Peki

bugün marketler kapalı mı açık mı?

BUGÜN MARKETLER KAPALI MI AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede marketler 16 ve 17 Mayıs tarihlerinde kapalı olacak. 18 ve 19 Mayıs günlerinde ise 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacaklar.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Marketlerin çalışma durumu ile ilgili genelgede şu ifadeler yer aldı;

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde tutmak amacıyla;

a) Market, bakkal, manav ve kasaplar;

a.1- Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 15.05.2020 Cuma günü market, bakkal, manav ve kasaplar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.

a.2- Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

a.3- Kısıtlamanın olduğu 18 Mayıs Pazartesi ve 19 Mayıs Salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek.