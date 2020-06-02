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02.06.2020 - 12:30 | | AA

Bugüne dikkat! Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı...

İç Anadolu'nun doğusunda sağanak, Kayseri, Sivas ve Tokat'ta dolu yağışı bekleniyor

Bugüne dikkat! Meteoroloji illeri tek tek sayıp uyardı...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, bugün öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar, İç Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak ile Kayseri, Sivas ve Tokat çevrelerinde yerel dolu yağışı öngörülüyor.

Yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi muhtemel riskler bulunuyor.

Yılan sandılar, kertenkele çıktı!Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir otomobilin jantına giren yaklaşık 1,5 metrelik sürüngen, görenleri dehşete düşürdü. Vatandaşları korkutan ve yılan zannedilen hayvanın, nesli tükenmekte olan ‘oluklu kertenkele’ olduğu ortaya çıktı.
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