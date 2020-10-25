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25.10.2020 - 21:30 |

Bugünkü korona tablosu belli oldu... 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı!

Koronavirüs 25 Ekim hasta ve vefat sayıları açıklandı. Bakan Koca son tabloyu açıklarken 'Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor.' dedi. İşte son durum...

Bugünkü korona tablosu belli oldu... 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı!

Koronavirüs vaka ve ölü sayısı her geçen gün artıyor. Büyük şehirlerdeki oran sürekli artış gösterirken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün tespit edilen 2.017 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız ve aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Bu gidişatı değiştirmek bizim elimizde. Mücadeleyi bize kazandıracak olan birbirimizin hakkına saygı duymak ve tedbirlere birlikte uymaktır." dedi.

25 EKİM KORONAVİRÜS VAKA SAYISI VE ÖLÜ SAYISI AÇIKLANDI!

25 Ekim koronavirüs hasta ve vefat sayısı açıklandı. Bugünkü korona tablosuna göre hasta sayısı 2 bin 17 olurken vefat sayısı 72 oldu.

Bugünkü korona tablosu belli oldu... 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Bugünkü korona tablosu belli oldu... 25 Ekim koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı açıklandı

 

Yarı çıplak halde park halindeki aracın üstüne düştüGaziantep'te Coşkun K. (20), beşinci kattaki evinin balkonundan yarı çıplak halde park halindeki otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç, hastaneye kaldırıldı.
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