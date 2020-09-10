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10.09.2020 - 15:36 |

Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında? Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı ile ilgili bir son dakika haberi geldi. Gelen haber sonrasında Bülent Arınç'ın yaşamı araştırılmaya başlandı. Peki Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında?

Bülent Arınç kimdir, kaç yaşında? Bülent Arınç ve eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Bülent Arınç sosyal medya hesabından gerçekleştirdi paylaşımda kendisi ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitifi çıktığını duyurdu. Son dakika gelen açıklama sonrasında Eski TBMM Başkanı Bülent Arıç'ın yaşamı merak konusu oldu. Peki Bülent Arınç kimdir?

Bülent Arıç, Twitter'da şu açıklamayı yaptı;

"Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir."

BÜLENT ARINÇ KİMDİR?

Bülent Arınç, 25 Mayıs 1948'de Bursa'da doğdu. Babasının adı İbrahim, annesinin adı Ayşe Sevdiye'dir.

Avukat; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

Serbest avukatlık yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

20, 21, 22 ve 23. Dönemde Manisa Milletvekili seçildi. 22. Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak görev yaptı.
23. Dönemde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA) Türk Grubu Başkanı oldu. Bu görevi esnasında, 60. Hükümette Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevine atandı.

61. Hükümette Başbakan Yardımcısı oldu.

İyi düzeyde İngilizce bilen Arınç, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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