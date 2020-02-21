Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında? Bülent Emrah Parlak biyografisi

Bülent Emrah Parlak BKM mutfak kadrosuna katılmasının ardından popülerliği yakaladı. Çok Güzel Hareketler 1'in efsane kadrosunda kendisine yer alan Bülent Emrah Parlak, bu sürecin ardından birçok dizi ve filmde rol aldı. Bu akşam ekrana gelecek olan Arka Sokaklar dizisinde Avukat Nedim Adalı karakterine hayat verecek olan Bülent Emrah Parlak, Ezgi Komiserin aklanması için çalışacak. Peki Bülent Emrah Parlak kimdir, kaç yaşında?

Aslen Elazığ Karakoçanlıdır fakat çocukluğunun bir kısmı Ankara'da geçmiştir. 2002 yılında Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'ndeki eğitimini yarım bırakıp Haliç Üniversitesi Konservatuvar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. 2004 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi Atölye oyuncularına katıldı. 2005-2006 yıllarında BKM Mutfak'ta sahnelenen "Sizinkiler" adlı çocuk oyununda rol aldı.

Filmografi

Küçük Şeyler (2019)

Eski Köye Yeni Adet (2018)

Jet Sosyete (2018) - Taksici (6. bölüm)

Tatlım Tatlım (2017)

Aşk Laftan Anlamaz (2017) Cemil

Familya (2016)

Git Başımdan (2015)

Ankara'nın Dikmen'i (2014) Dikmen

Böyle Bitmesin (2014) Konuk Oyuncu

Bir Yastıkta (2013)

Mutlu Aile Defteri (2013)

İnsanlar Alemi (2012) Konuk Oyuncu

Aşağı Yukarı Yemişliler (2011)

Çok Filim Hareketler Bunlar (2010)

Neşeli Hayat (2009)

Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

Gönül Salıncağı (2007)

Mavi Gözlü Dev (2007)

Bir Demet Tiyatro (2006)

Organize İşler (2006)

Hırsız Polis (2005-2006)

Kapıları Açmak (2005)

Ruhun Labirentleri (2004)

Sahra (2004)

Kurtlar Vadisi (2004)