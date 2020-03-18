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18.03.2020 - 09:24 | | İHA

Bulgaristan vatandaşlarının virüs getirdiği söylentilerine valilikten açıklama!

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize corona virüsü getirdiği, yorum ve paylaşımlarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Bulgaristan vatandaşlarının virüs getirdiği söylentilerine valilikten açıklama!

Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Siz saygıdeğer vatandaşlarımız tarafından, Dereköy Sınır Hudut Kapısı'nın geçişe kapatılması yönündeki talepleri ve Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişiler ile ilgili tereddütleri olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca, bazı sosyal medya hesaplarından Dereköy Sınır Hudut Kapısı'ndan giriş yapan Bulgaristan uyruklu kişilerin ülkemize corona virüsü getirdiği yorum ve paylaşımları da gerçeği yansıtmamakla birlikte, bu paylaşımlar vatandaşlar arasında endişe ve paniğe yol açmaktan başka bir şeye yaramamaktadır. Aksine; Dereköy Sınır Hudut Kapımızda corona virüsü (Covid-19) pandemisi salgını için en üst seviyede önlem ve tedbirlerimiz alınmış, Bulgaristan uyruklu kişiler ve sınır kapısından giriş yapan vatandaşlarımız termal kamera ile izlenerek, ateş ölçümleri yapılmaktadır

Daha önceki kamuoyuna yaptığımız bilgilendirmelerde belirttiğimiz üzere Cumhurbaşkanlığımız tarafından açıklanan 21 ülke vatandaşı ve Bilim Kurulunun yasakladığı ilgili yabancıların ülkemize girişine izin verilmemektedir. Bu bağlamda tüm Kırklareli halkının içini ferah tutmaları, tüm bilgilendirmeler şeffaflık için Valiliğimizce paylaşıldığını, hijyen ve temizlik konularında kararlara uymalarını dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

 

 

Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili üst üste flaş açıklamalar!İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı corona virüs tedbirleri kapsamında Fransa'dan gelen iki yolcununkarantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medyada tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulundu.
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