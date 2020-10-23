Bulgaristan’ın yeni başkenti ‘Edirne’

Edirne’de, her Cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, Bulgarların akınına uğradı. Edirne'ye gelen Bulgarlar pazarı adeta talan etti.

Giyimden, kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Kaya, “Sanayi odası olarak pandemi başladığından bu yana çok ciddi önlemler ve denetimler yapıyoruz. Hem işletmelerimiz hem de vatandaşlarımız bu kurallara harfiyen uyduklarını görebiliyoruz. Bu da bizi memnun ediyor” dedi.

“EDİRNE, BULGARİSTAN’IN İKİNCİ BAŞKENTİ OLDU”

Kaya, “Bulgarlar, Edirne’de aradıkları her şeyi harfiyen bulabiliyor. Şunu söyleyebilirim ki, Edirne Bulgaristan’ın ikinci başkenti oldu diyebilirim. Edirne’mizin sınır kenti olmasından kaynaklanan bu avantajları iyi kullanıp, esnafımızın bu konuda komşularımıza karşı çok daha dikkatli, çok da saygılı davranıp, fiyat politikasına dikkat edersek, gelip geçici bir müşteri olarak görmezsek, bu iki ülke açısından da çok daha hayırlı olacaktır” diye konuştu.



“PANDEMİ VE GÜVENLİK TEDBİRLERİMİZ EN ÜST SEVİYEDE”

Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Reisoğlu da valilik ve belediye tarafından pandemi için hazırlanan Bulgarca uyarı anonslarını gün boyu ses sistemlerinden yayınladıklarını dile getirerek, “Pandemi başladığından bu yana salgınla ilgili önlemler almaktayız. Son dönemde tabi Bulgar vatandaşlarımızın Edirne’ye gelmesi ile birlikte yoğunluk yaşanmaktadır. Bu yoğunluğa rağmen biz ekibimizle birlikte emniyetimiz, sağlık müdürlüğümüz ve valiliğimiz ile birlikte güvenlik ve sağlık önlemlerini en üst seviyede almaktayız” dedi.