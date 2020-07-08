Bulimia Nervoza nedir, belirtileri nelerdir? Duygu Özaslan'ın hastalığı Bulimia Nervoza hastalığı tedavisi

Uzun bir süredir Bulimia Nervoza hastalığından muzdarip olan Duygu Özaslan, rahatsızlığına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu...



ÖZASLAN RAHATSIZLIĞINI BÖYLE AÇIKLADI:



Duygu Özaslan, bulimia nervoza hastalığıyla mücadele ettiğini şu sözlerle duyurdu:“Magazin muhabiri arkadaşımız o kadar özel bir yerde beni bulduğu için ona teşekkür ederim. Beni o kadar kötü çıkardığı için ayrıca teşekkür ederim. Evet, kilo aldım. ‘Bulimia nervoza’ hastalığıyla mücadele ediyorum. İyileşme sürecinde olduğum için kilo aldım. Mental olarak iyiyim, fiziksel olarak iyi olmasam da benim için sorun yok. Gerçekten umurunda değil. Beni çekebilirsiniz.”



BULIMIA NERVOZA HASTALIĞI NEDİR?



Yeme bozuklukları en genel olarak bozulmuş beslenme ve yeme davranışları olarak tanımlanır.



Bu, yemeğin tüketiminin veya sindiriminin bozulması yüzünden ciddi fiziksel veya psikososyal zararların ortaya çıkması anlamına gelmektedir.



Bir yeme bozukluğu olan Bulimia Nervoza’nın üç temel göstergesi vardır:



1.Tıkınırcasına yeme pizodları



2.Kilo alımını önlemek adına yapılan uygunsuz telafi edici davranışlar



3.Beden şekline ve kiloyaaşırı önem verme, kendini bunlar üzerinden değerlendirme