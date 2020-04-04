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04.04.2020 - 16:11 | | İHA

Bulun bu vicdansızı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir kişi köpeğini henüz yeni doğum yapmış bir kedinin üzerine saldı. Anne kedi ve yavrularına köpeği ile eziyet eden şahıs daha sonra kedinin yuvasına tekme atarken yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bulun bu vicdansızı!

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde güvenlik kameralarına yansıyan olayda bir şahıs köpeği ile birlikte henüz yeni doğum yapmış kedi ile yavrularına kötü muamele yaparken görüldü.

Turgutlu Cumhuriyet Mahallesi Yedi Eylül Yolu üzerinde meydana gelen olayda şahsa ait olduğu düşünülen köpek kediye saldırmaya çalışırken yeni doğum yapmış olan kedi ise kendini ve yavrularını korumaya çalıştı. Köpek kediye doğru saldırırken şahıs kedinin bulunduğu yuvayı tekmeledi.

Yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen vatandaşlar şahsın bulunması için polise şikayetçi oldu.

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