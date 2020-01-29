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29.01.2020 - 11:30 | | DHA

Bunun adı vahşet! Kediyi yerden yere vurdu

 Küçükçekmece’deki bir sitenin bahçesinde kucağına aldığı kediyi sevdikten sonra yere vuran ve tekmeleyen kişinin ifadesinde, "Alkollüydüm. Kedi beni tırmaladı ve üzerimi kirletti. Kediye zarar verme niyetinde değildim" dediği öğrenildi.

Olay, pazartesi günü Küçükçekmece'de bulunan bir sitenin bahçesinde yaşandı. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde Ufuk B.(32) kediyi kucağına alıp bir süre seviyor, ardından kediyi yere vuruyor ve tekmeliyor. Görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ufuk B.'yi dün akşam saatlerinde evinde yakalayarak gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Ufuk B.'nin uyuşturucu madde kullanma, hırsızlık ve trafikte güvenliği tehlikeye düşürme suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.  Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Ufuk B. "mala zarar verme" suçundan adliyeye sevk edildi. Ufuk B. savcılık sorgunun ardından idari para cezası ile serbest kaldı. Ufuk B.'nin emniyette verdiği ifadede, "Alkollüydüm. Kedi beni tırmaladı ve üzerimi kirletti. Kediye zarar verme niyetinde değildim" dediği öğrenildi.

 

 

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