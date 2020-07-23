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23.07.2020 - 15:14 |

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Kebir Camii'ne atanan Bünyamin Topçuoğlu biyografisi

Bünyamin Topçuoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacak olan imamlar arasında yer alan Bünyamin Topçuoğlu, İstanbul Fatih Camii'nde görev yapıyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından yapılan son açıklamada Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacağı duyurulan Bünyamin Topçuoğlu aslen nereli?

Bünyamin Topçuoğlu kimdir? Ayasofya Kebir Camii'ne atanan Bünyamin Topçuoğlu biyografisi

Bünyamin Topçuoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Yarın kılınacak olan cuma namazı öncesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Ayasofya Kebir Camiinde görev yapacak olan imam ve müezzinlerin isimlerini açıkladı. Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapacak olan imamlardan olan Bünyamin Topçuoğlu kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki Bünyamin Topçuoğlu kimdir kaç yaşında, aslen nereli?

BÜNYAMİN TOPÇUOĞLU KİMDİR?

1980 yılında Erzurum’da doğdu. Hafızlık öğrenimini 11 ay gibi kısa bir sürede Erzurum’da tamamladı.

Erzurum İmam Hatip Lisesi’ni bitirdi, İlahiyât eğitimi aldı. İstanbul Abdurrahman Gürses Haseki Eğitim Merkezi’nde Kıraat bölümünden mezun oldu.

3 Türkiye birinciliği kazanan Topçuoğlu Rusya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen ve 10. Uluslararası Kur’an-ı Kerim Yarışmasında, Güzel Okuma dalında dünya birinciliğine sahiptir.

İstanbul Fatih Camii İmam-Hatibi olarak görev yapmakta olan Topçuoğlu evli olup 3 çocuk babasıdır. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın açıklamasının ardından Ayasofya Kebir Camii'nde görev yapmaya devam edecek

 

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