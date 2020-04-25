Burak İsminin Anlamı Nedir? Burak Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Burak Arapça kökenli isimlerden biridir. Çok uzun yıllardır Türkiye'de yer alan ve yerleşik olarak erkek çocuklar için kullanılan adlar arasında bulunur. Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında Türkçede ‘Şimşek, parıldamak ve ışıldamak’ anlamlarına sahiptir.

Burak Ne Demek?

Burak özellikle dini anlamları açısından öne çıkan ve beğeni toplayan en güzel isimlerden biridir.

- Yıldırım, şimşek,

- Parıldamak ve ışıldamak,

- Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Miraca çıkarken bindiği gibi bineğin adı. ‘Hadislerde yer alır.’

Hem dini anlam açısından hem de genel anlamı ile beraber Burak ismi Türkiye'de en çok sevilen ve kullanılan adlardan olarak biri öne çıkıyor. Genelde erkek çocukları için tek başına kullanılan bir isimdir. Ancak isteğe bağlı olarak farklı isimlerle de bir araya getirilebileceği söylenebilir.

Burak Kur’an’da Geçiyor mu?

Burak İslami açısından da önemli bir yere sahip en güzel isimler arasında bulunuyor. Pek çok ebeveyn minik yavruları için bu ismi verirken, aynı zamanda internet üzerinden Kur'an'da geçip geçmediğini öğrenmeye çalışır. Burak Kur’an’da yer almaz. Ancak İslami tarih ve özel anlamı ile beraber Türkçe'de yerleşik olarak sevilen isimlerden biridir.