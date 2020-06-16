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16.06.2020 - 20:01 | | AA

Burası Nevşehir! Çeşmeden şerbet akıyor

Nevşehir Belediyesi, vatandaşların içme suyu ihtiyacının karşılanması için yaklaşık 13 yıl önce yaptırılan bir sokak çeşmesinden şerbet ikram etmeye başladı.

Burası Nevşehir! Çeşmeden şerbet akıyor

Hayırsever Ali Dirikoç'un vatandaşların su ihtiyacının karşılanması amacıyla 2007 yılında Atatürk Bulvarı'na yaptırdığı sokak çeşmesinden, Nevşehir Belediyesinin katkılarıyla şerbet veriliyor.

Çeşmenin yeni haliyle hizmete açılışı nedeniyle Belediye Başkanı Rasim Arı'nın katılımıyla tören düzenlendi.

Burada konuşan Arı, kentin iyilik ve güzelliklerle anılmasını istediklerini dile getirdi.

Hayırseverlerin inşa ettiği çeşmeyi yeni haliyle halkın hizmetine açmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Arı, şöyle konuştu:

"Nevşehir'i 'çeşmelerinden şerbet akan şehir haline getireceğiz' demiştik. Ali Dirikoç Çeşmesi'nden bundan böyle yaz aylarında soğuk su, şerbet, limonata, kış aylarında ise sıcak süt akacak."

Taksim'de uyarılara rağmen maske takılmıyorCorona virüsle mücadelede normalleşme süreci devam ederken, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk da her geçen gün artmaya devam ediyor. Havanın sıcak olmasını fırsat bilerek caddede dolaşmaya çıkanların sosyal mesafe kuralına uymaması dikkat çekerken, birçok vatandaşın maske takmadığı görüldü.
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