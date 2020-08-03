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03.08.2020 - 17:08 | | DHA

Burdur- Ankara yolunda bayram trafiği!

Kurban Bayramı tatili dönüşünde Burdur- Ankara karayolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Burdur- Ankara yolunda bayram trafiği!

Kurban Bayramındaki 4 günlük tatili Antalya ve Fethiye gibi tatil yörelerinde geçiren vatandaşlar dönüş yolunda yoğun araç trafiği oluşturdu. Eve dönmek için yola çıkan tatilciler, Burdur- Ankara D-650 karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri yol boyunca önlem aldı. Bayram tatili boyunca Burdur'da 1 ölümlü trafik kazası ile 5 yaralanmalı ve maddi hasarlı kaza meydana geldi.

 

 

 

 

Sosyal medya uğruna ölümüne çekimZeytinburnu’nda bir kişi sosyal medyaya video çekmek için süratle giden aracın ön kaputunda seyahat ederek adeta ölüme meydan okudu. Bir başka sürücü ise akşam saatlerinde geldiği direksiyon eğitim alanında drift yapıp, tozu dumana kattı.
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