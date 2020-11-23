23.11.2020 - 10:08 | | İHA
Burdur'da 4 köy karantinaya alındı!
Burdur koronavirüs tedbirleri kapsamında merkeze bağlı 4 köy karantinaya alındı.
Burdur İl Hıfzıssıhha kurulunun aldığı karar gereğince Covid-19 vakası ve temaslı kişi sayının artması sebebiyle Büğdüz, Askeriye, Güneyyayla ve Halıcılar köyleri 14 gün boyunca karantinaya alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından köylerin giriş ve çıkışları kapatıldı. Daha önce karantina altında olan Çatağıl Köyünün ise İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereğince karantina süresinin 14 gün daha uzatıldığı öğrenildi.
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