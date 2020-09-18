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18.09.2020 - 01:13 | | AA

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları görülmesi üzerine karantina uygulamasına geçildi.

Burdur'da bir köy karantinaya alındı

Karamanlı Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kılavuzlar köyünde 9 pozitif vaka, 36 temaslı tespit edilmesi üzerine, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, hastalığın yayılmaması için ikinci bir karar alınıncaya kadar köyde karantina uygulanmasına karar verildi.

Köyün giriş ve çıkışlarına güvenlik şeridi çekildi ve yollara kum dökülerek araç ve yayalara kapatıldı. Jandarma ve sağlık ekipleri de önlem aldı.

Köydeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için Karamanlı Kaymakamlığı Vefa Sosyal Destek Gruplarının görev başında olduğu, vatandaşların Alo 199 ve 112 numaralı hatlardan ihtiyaçları için talepte bulunabilecekleri bildirildi.

 

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