Burdur'da çocuklar park ve bahçeleri doldurdu

Kentte sokağa çıkma kısıtlamasının 11.00- 15.00 saatleri arasında esnetilmesiyle 14 yaş altı çocuklar mahallelerindeki okulların bahçelerine akın etti. Çocuklar burada doyasıya bisiklet sürdü ve spor alanlarında uzun zaman sonra spor yapmanın keyfini yaşadı. 8'inci sınıf öğrencisi Rıza Bolat (15), "Sokağa çıkma yasağı başladığından beri evimizde tıkılıp, kalmıştık. Basketbol oynamayı çok özledim. Sonunda bugün izin oldu ve arkadaşlarımla basketbol oynuyorum. Çok mutluyum" dedi.

6'ncı sınıf öğrencisi Burak Tarakçı da, "En çok bisiklete binmeyi özledim. Arkadaşlarımla dolaşmayı özledim. Koronavirüsten dolayı çıkamıyorduk. Bugün dışarı çıktık. Çok mutluyuz" diye konuştu.

Burdur Belediyesi ise kentin çeşitli bölgelerine kurduğu stantlarda 14 yaş altı çocuklara maske ve tişört, ailelere ise kahve hediye etti. Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Meydanı'ndaki standa giderek çocuklara maske hediye etti.