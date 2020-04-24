MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Burdur'da korkutan yangın
ABONE OL
24.04.2020 - 01:11 | | AA

Burdur'da korkutan yangın

Burdur'da elektrik direğindeki kabloların kısa devre yapması nedeniyle çıkan yangın mahalle sakinlerini korkuttu.

 

Şirinevler Mahallesi 20'nci Sokak'ta aydınlatma direğindeki kabloların kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Direkten alevlerin çıktığını görenler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri gelene kadar direkten çıkan alevler ve kıvılcımlar, mahalle sakinlerine kısa süreli panik yaşattı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın söndürüldükten sonra direğin yanındaki binalarda oturanlar tedbir amaçlı dışarıya çıkarıldı.

Elektrik dağıtım şirketi personellerince direkteki arıza giderilerek sokak aydınlatıldı.

Corona virüsle mücadelede son 24 saatSağlık Bakanlığı son 24 saatte 3 bin 116 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 115 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 101 bin 790, can kaybının 2 bin 491 olduğunu açıkladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Yurt dışından 5 bin 284 Türk vatandaşı daha tahliye edildi

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

Hesaptaki parayı görünce isyan ettiler...

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

ABD'yi karıştıran 'karantina' mesajları: Beyaz Saray alarma geçti!

Adana için sahur vakti 24 Nisan 2020 - Adana için sahur ne zaman bitiyor? 2020 Adana Ramazan imsakiyesi

Adana için sahur vakti 24 Nisan 2020 - Adana için sahur ne zaman bitiyor? 2020 Adana Ramazan imsakiyesi

Sıradaki Haber