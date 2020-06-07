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07.06.2020 - 12:15 | | DHA

Burdur'da yasağa rağmen asker konvoyu yapanlara 25 bin lira ceza

Son dakika haberi... Burdur'da yasağa rağmen araçlarıyla konvoy oluşturarak asker uğurlayan 8 kişiye toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca eksik evrak nedeniyle 3 araca 1100 TL trafik cezası yazılırken, 1 araç da trafikten men edildi.

Burdur'da yasağa rağmen asker konvoyu yapanlara 25 bin lira ceza

Burdur'da polis ekipleri, araçlarıyla konvoy oluşturarak İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karara aykırı olarak asker uğurlaması yapan grubu evlerine dönmeleri konusunda uyardı. Ancak konvoydaki kişiler polisin uyarısına rağmen tekrar şehir merkezine girdi. Bunun üzerine ekipler harekete geçti. Asker konvoyu yapanlara ait araçlar bekçiler tarafından durduruldu.

Diğer ekiplerin de gelmesiyle bu kişilerin kimlikleri toplandı. İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı 2020/10-12 sayılı karara aykırı olarak asker uğurlaması ve asker konvoyu yaptıkları için polis ekiplerince 8 kişi hakkında 3 bin 150'şer liradan toplam 25 bin 200 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 1 otomobil trafikten men edilirken, 3 araca da çeşitli eksikliklerinden dolayı 1100 TL trafik cezası kesildi.

Rezalet! Vatandaşlardan geriye çöpler kaldı!Yeni normalin başlamasıyla birlikte Caddebostan sahiline akın eden vatandaşlardan geriye sahile bıraktıkları çöpler kaldı. Sabahın erken saatlerinde sahile spor için gelen vatandaşlar duruma tepki göstererek, 'Özellikle şu dönemde hijyenik bir şey değil' dedi. Belediye ekiplerinin ise etrafa saçılmış çöpleri temizleme çalışmaları sürüyor.
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