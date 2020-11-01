Burhan kuzu kimdir, kaç yaşındaydı, nereli? Koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu yaşamını yitirdi!

Burhan Kuzu kimdir? sorusunun cevabı gündemde merak ediliyor. AK Parti'de milletvekiliği yapan Prof. Dr. Burhan Kuzu yaşamını yitirdi. Kuzu, yaklaşık iki haftadır koronavirüs tedavisi görüyordu. Peki Burhan Kuzu kaç yaşındaydı, nereli?

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu, 1 Ocak 1955'te Kayseri Develi'de doğdu. Burhan Kuzu, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Akademik çalışmalarda bulundu ve profesörlük unvanını aldı.

Stajyer kaymakam olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyeliği ve Başkanlığı görevlerinde bulundu. Akademik araştırmalar çerçevesinde Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bulundu.Mesleki alanda yayımlanmış çok sayıda kitap ve makalesi bulunan Burhan Kuzu, çeşitli STK'larda üyelik ve yöneticilik yaptı.2001'de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucu Üyesi olarak aktif siyasete başlayan Burhan Kuzu partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu Başkanlığını yürüttü.22, 23 ve 24. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi ve bu dönemlerde Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Fahri Baş Danışmanlığı görevinde bulundu. AKP MKYK Üyesi olan Burhan Kuzu, iki çocuk babasıydı.