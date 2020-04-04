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04.04.2020 - 07:00 | | ELİF ALTIN İstanbul

Burhan Kuzu’ya dava açıldı

İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin tahliye edilmesi olayında ismi geçen AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu hakkında “nüfuz ticareti” suçundan dava açıldı.

Burhan Kuzu’ya dava açıldı
ELİF ALTIN İstanbul

Kuzu hakkındaki iddianamede Kuzu’nun tutuklu şüpheli olan Zindaşti’nin tahliye edilmesi için ısrarlı bir şekilde hakim Cevdet Özcan’ı aradığı, Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu, tahliye verilmesi üzerine itiraz merci hakimini de telefonla aradığı ve Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını söylediğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, Kuzu’nun Zindaşti’nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtildi.

MSB'den 'sosyal mesafe' videosuMilli Savunma Bakanlığı'nca Mehmetçiğin koronavirüsle mücadele kapsamında, dinlenme alanlarında sosyal mesafe kuralına dikkat ettiğine ilişkin video paylaşıldı.
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