Burhan Kuzu’ya dava açıldı

Kuzu hakkındaki iddianamede Kuzu’nun tutuklu şüpheli olan Zindaşti’nin tahliye edilmesi için ısrarlı bir şekilde hakim Cevdet Özcan’ı aradığı, Zindaşti’nin tutuksuz yargılanması için tavsiye ve telkinde bulunduğu, tahliye verilmesi üzerine itiraz merci hakimini de telefonla aradığı ve Zindaşti’nin tutuksuz yargılanmasını söylediğinin anlaşıldığı belirtildi. İddianamede, Kuzu’nun Zindaşti’nin menfaatine yönelik hareket ettiği ve tahliye edilmesi için nüfuzunu kullandığı belirtildi.