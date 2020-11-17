17.11.2020 - 11:47 | | İHA
Burhaniye'de kan donduran cinayet!
Balıkesir Burhaniye'de çıkan bir kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli yapılan operasyonla saklandığı evde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi'nde M.C.G. (18) ile A.K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tabanca ile M.C.G.'ye ateş etti. Sırtından giren kurşunla ağır yaralanan M.C.G., sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.K. yapılan bir operasyonla Havran ilçesinde saklandığı bir yakınının evinde yakalandı.
M.C.G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olay yerinde ve Burhaniye Devlet Hastanesi önünde önlem aldı.
Edirne'ye gelen Bulgar turistlere özel koronavirüs tedbirleriEdirne'de, son günlerde koronavirüs vakalarının arttığı Bulgaristan'dan günübirlik alışveriş için gelen turistlere yönelik valilik ve belediye iş birliğiyle özel koronavirüs tedbirleri alındı. Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişte araçları dezenfekte edilen turistlerin ateşleri ölçülüyor, maske ve hijyen seti dağıtılıyor.