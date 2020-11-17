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17.11.2020 - 11:47 | | İHA

Burhaniye'de kan donduran cinayet!

Balıkesir Burhaniye'de çıkan bir kavgada bir kişi silahla vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli yapılan operasyonla saklandığı evde yakalandı.

Burhaniye'de kan donduran cinayet!

Edinilen bilgiye göre, Memiş Mahallesi'nde M.C.G. (18) ile A.K. (18) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma büyüdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.K. yanındaki tabanca ile M.C.G.'ye ateş etti. Sırtından giren kurşunla ağır yaralanan M.C.G., sağlık ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı ancak kurtarılamadı. Olaydan sonra kaçan A.K. yapılan bir operasyonla Havran ilçesinde saklandığı bir yakınının evinde yakalandı.

M.C.G.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, polis olay yerinde ve Burhaniye Devlet Hastanesi önünde önlem aldı.

 

 

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