Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale'de yarın okullar tatil mi? (7 Şubat)

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale'de kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde kar yağışının daha da etkili olması bekleniyor. Kar doğuya doğru ilerlerken öğrenci ve veliler de "Yarın okullar tatil mi?" sorusuna cevap bulmaya çalışıyor.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale ile ilgili yarın tatil olup olmadığına dair bir açıklama henüz yok. Kar yağışının şiddetine göre akşam saatlerinde Valilikten bir açıklama yapılması bekleniyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı bugün şok bir düşüş yaşadı. 8-9 derecelik düşüşün ardından da Balkanlar üzerinden gelen kar yağışı yurdu etkilemeye başladı. Kardan etkilenen iller İstanbul, Edirne, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Kırklareli, Bilecik, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova olacak.