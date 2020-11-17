MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Bursa için kritik uyarı! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı
ABONE OL
17.11.2020 - 09:30 | | İHA

Bursa için kritik uyarı! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Son yılların en kurak ekim ve kasım aylarını yaşayan Bursa’da hafta sonu azda olsa yağan yağmur sevindirdi. Son yağışlarla birlikte barajlarda 12 günlük su artışı olurken, hiç yağış olmazsa barajlarda 3 ay yetecek su kaldığı belirtildi.

Bursa için kritik uyarı! Barajlarda 3 ay yetecek kadar su kaldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü’nden (BUSKİ) alınan bilgiye göre, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılayan Doğancı Barajı’nda doluluk oranı yüzde 44.86, Nilüfer Barajı’nda doluluk oranı yüzde 4.55 olurken, ortalama doluluk oranı yüzde 24,31 olarak belirlendi. Toplam kullanılabilir su hacmi 16 milyon 170 bin metreküp olurken, şehre verilen ortalama günlük su miktarının ise 361 bin metreküp olduğu açıklandı.

Yetkililer, 2021 yılı şubat ayının ilk haftasına kadar su sıkıntısı çekilmeyeceğini belirtirken, yine de suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi şehrin belli bölgelerine astığı afişlerle suların tasarruflu kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

 

 

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyonİstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi!

Diyarbakır'da 308 kilo esrar ele geçirildi!

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Milyonları kapsıyor! Ödenmeyen maaşa yüksek faiz...

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Yunanistan'dan F-35 hamlesi

Eliz Mira’nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı

Eliz Mira’nın hayata tutunabilmesi için 3 ayı kaldı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet