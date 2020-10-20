Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.
Bursa’da şafak operasyonu! Mahalle ablukaya alındıBursa'da 600 polisle şafak saati dev uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Drone destekli yapılan operasyonda şehir adeta abluka altına alınırken, kapıların koçbaşlarıyla kırıldı. Operasyona Özel Harekat, Narkotim, Çevik Kuvvet, Yunus, Asayiş ekiplerinden oluşan 600 polis görev alırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.