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20.10.2020 - 08:45 | | AA

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugün yapacağı seferlerinden bazıları, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Bursa-İstanbul deniz otobüsünde sefer iptalleri

BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), saat 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) ve saat 09.30'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri yapılamayacak.

 

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