Bursa Valiliği'nden uyarı! Yarına dikkat

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.10.2020 Salı (yarın) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; bölgemiz batı kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik Periyodu: 13.10.2020 09:00 - 13.10.2020 21:00. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi.