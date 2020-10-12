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12.10.2020 - 20:23 | | DHA

Bursa Valiliği'nden uyarı! Yarına dikkat

Bursa Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kısa süreli fırtınanın beklendiğini belirterek, vatandaşları tedbirli olmaları yönünde uyardı.

Bursa Valiliği'nden uyarı! Yarına dikkat

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, Yapılan son değerlendirmelere göre; 13.10.2020 Salı (yarın) sabah saatlerinden itibaren akşam saatlerine kadar rüzgarın; bölgemiz batı kesimlerinde güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden kuvvetli (40-60Km/saat) yer yer hamleli kısa süreli fırtına (50-80 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.  Geçerlilik Periyodu: 13.10.2020 09:00 - 13.10.2020 21:00. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verildi.

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