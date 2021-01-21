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21.01.2021 - 10:05 | | İHA

Bursa'da 15 kişi kumar oynarken basıldı!

Bursa'da kısıtlamanın olduğu saatlerde alkol alınan ve kumar oynanan bir kıraathaneye operasyon düzenlendi. Kuralları hiçe sayan 15 kişiye cezai işlem uygulandı.

Bursa'da 15 kişi kumar oynarken basıldı!

Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bir kıraathanede kısıtlamaya rağmen içeriye kişilerin girdiği ihbarı üzerine ekipler çevre güvenliği alarak operasyon yaptı. İçeride alkol alarak kumar oynayan 15 kişi karşısında polisleri görünce şaşkına döndü.

Operasyonda kurallara uymayan 15 kişiye kısıtlamaya uymadıkları, sosyal mesafeye dikkat etmeyip maske takmadıkları için 60 bin 750 lira ceza kesildi

Filmden etkilendi! Gören telefona sarılıyorBir zamanlar özellikle gençlerin ilgi gösterdiği Fransız polisiye komedi filminin meşhur 'Taksi'sinin bir benzeri Trabzon'da yapıldı. 1998 yılı yapımı olan filmde başrol oyuncusunun kullandığı modifiyesi ile dikkatleri üzerine çeken otomobili Trabzon sokaklarında görenler büyük şaşkınlık yaşıyor.
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