Bursa'da 15 kişi kumar oynarken basıldı!

Merkez Osmangazi ilçesi Çiftehavuzlar Mahallesi'nde bir kıraathanede kısıtlamaya rağmen içeriye kişilerin girdiği ihbarı üzerine ekipler çevre güvenliği alarak operasyon yaptı. İçeride alkol alarak kumar oynayan 15 kişi karşısında polisleri görünce şaşkına döndü.

Operasyonda kurallara uymayan 15 kişiye kısıtlamaya uymadıkları, sosyal mesafeye dikkat etmeyip maske takmadıkları için 60 bin 750 lira ceza kesildi