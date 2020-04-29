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29.04.2020 - 15:31 | | DHA

Bursa'da 2 katlı ev yandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Bursa'da 2 katlı ev yandı

Orhangazi ilçesi Üreğil Mahallesi'nde Emin Turgut'a ait, torunu Osman Y.'nin tek başına yaşadığı 2 katlı evde, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, mahalleli, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orhangazi Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Vatandaşlar, Osman Y.'nin, dedesi Emin Turgut'a kızarak evi ateşe verdiğini öne sürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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