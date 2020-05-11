Bursa'da 2 mahallede karantina sona erdi!

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Orhaneli İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Orhaneli İlçesi, Nalınlar Mahallesinde uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat:24.00 itibariyle yine Gürsu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 26.04.2020 tarihinden itibaren Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi Elmalı Sokak No:7’de bulunan apartmanımızda uygulanan karantina uygulaması 10.05.2020 saat:24.00 itibariyle sonlandırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."