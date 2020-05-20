Bursa'da 4 günlük kısıtlamada 3 milyon TL ceza kesildi!

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs salgını nedeniyle 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması uyguladığı illerden biri olan Bursa'da, polis ve jandarma ekipleri, 75 ayrı kontrol noktasında denetim yaptı. Yapılan denetimlerde, araç sürücüleri ile yolcuların izin belgeleri kontrol edildi.
Maske takmayanlar uyarıldı. 4 günde kısıtlamayı ihlal eden 1425 kişiye, toplam 3 milyon 335 bin 716 TL cezası kesildi.
"Virüsün hayvandan hayvana bulaşması mümkün"ABD'de bulunan Wisconsin Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'nde bir ekip tarafından gerçekleştirilen laboratuvar deneyinde kedilerin hiç semptom göstermeden koronavirüsü diğer kedilere bulaştırdığı görüldü. Veteriner Hekim Dr. Ebru Tong, "Kedilerden kedilere virüsün bulaşması ve belirti göstermeksizin pozitif çıkmaları zaten hastalığın bulaşma yollarına baktığımızda mümkündür. Önemli olan doğal yollarla hasta bir insandan dolayı virüsü almış olan pozitif bir evcil hayvandan yine doğal yollarla başka bir evcil hayvana geçiş olup olmadığıdır. Bu konuda da şu ana kadar kayda geçmiş bir vaka bildirimi yoktur" dedi.